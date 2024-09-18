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تزامنا مع قرار الفيدرالي.. سعر الذهب يرتفع خلال تعاملات اليوم

09:20 م الأربعاء 18 سبتمبر 2024

أسعار الذهب اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب 25 جنيها خلال تعاملات اليوم، وذلك تزامنا مع قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة 0.5% على الدولار لأول مرة من 4 سنوات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2317 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2979 جنيها للجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3475 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3971 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 27800 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي

أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب سعر الذهب الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة
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