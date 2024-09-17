سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر ينخفض بالتعاملات المسائية

كتبت- أمنية عاصم :

انخفض سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال نهاية التعاملات المسائية، وهبط الجرام 15 جنيها، عند مستواه بمنتصف التعاملات ، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2306 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2965 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3460 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 3954 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب عند 27680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2572 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات المسائية، بتراجع بنسبة 0.38%، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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