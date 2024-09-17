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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر

03:03 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 3951 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3997 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3497 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2998 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 27976 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

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