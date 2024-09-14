خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الحديد والسكر والذهب يقلص خسائره

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد والسكر والدواجن في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وقلة سعر الذهب خسائره بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق العبور

الطماطم عند 15 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار السكر والجبن الأبيض وانخفاض العدس اليوم السبت بالأسواق

سعر الذهب اليوم السبت في مصر يصعد بمنتصف التعاملات