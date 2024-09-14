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أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق العبور

11:34 ص السبت 14 سبتمبر 2024

أسعار السمك اليوم

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كتبت- ديناخالد:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت، عند مستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم


سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 78 و 82 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و 200 جنيه.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 جنيه و 440 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و160 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و 380 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 120 و160 جنيها.

أسعار السمك اليوم سعر كيلو السمك البلطي سعر كيلو الفيليه البلطي
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