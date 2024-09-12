قفزة في سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس

كتبت – أمنية عاصم :

ارتفع سعر الذهب 15 جنيها خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 عند 2270 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 18 عند 2918 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 نحو 3405 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 عند 3891 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب عند 27240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واستقر سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2520 دولار اللأونصة، (الأوقية تعادل نحو 31.1 جرام من عيار 24)، وزاد بنسبة 0.33%، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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