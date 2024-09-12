انخفاض الخيار والكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتب- أحمد والي:

تباينت أسعار بعض أصناف الخضروات والفاكهة اليوم الخميس مقارنة بأمس، حيث انخفضت أسعار الكوسة والباذنجان البلدي والفلفل الحامي البلدي والخيار الصوب والبلدي فيما ارتفع سعر البصل الأحمر، في سوق العبور لتجارة الجملة.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيها.

البطاطس: تتراوح بين 8 جنيهات و22 جنيها.

البصل الأبيض: يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيها.

البصل الأحمر: سجل 5 و 10 جنيهات، بارتفاع جنيهين.

الكوسة: تتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 9 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب: يتراوح بين 8 جنيهات و 14 جنيها، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي: يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيها، بتراجع 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

عنب بناتي أصفر: يتراوح السعر بين 25 و 35 جنيها.

عنب بناتي أحمر: بين 25 و35 جنيها.

مانجو بلدي: بين 16 و22 جنيها.

برتقال صيفي: بين 13 و 17 جنيها.

الليمون البلدي: بين 3.5 و8.5 جنيه.

البطيخ: بين 64 و80 جنيها الوزن من 8 إلى 10 كيلو.