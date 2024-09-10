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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم والحديد والذهب يعود للارتفاع

01:54 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

أسعار الدواجن

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كتب- أحمد والي:

انخفضت أسعار أسعار الدواجن واللحوم والحديد والأسمنت، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الزيت والأرز والبيض، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وعاد سعر الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات

ارتفاع أسعار الزيت والأرز وانخفاض اللحوم اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

15 جنيها للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

80 جنيها للبلطي.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء بسوق العبور

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار أسعار الدواجن سعر الذهب اليوم الذهب
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