أرباح إيسترن كومباني تتخطى 9 مليارات جنيه على أساس سنوي

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أرباح شركة الشرقية- إيسترن كومباني بنسبة 20% على أساس سنوي، وفق القوائم المالية المستقلة المرسلة للبورصة اليوم الأحد.

وبلغت صافي أرباح الشركة 9.2 مليار جنيه خلال العام المالي يوليو 2023 حتى نهاية يونيو 2024 مقابل 7.7 مليار جنيه العام المالي السابق له.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 20.4 مليار جنيه مقابل 17.8 مليار جنيه في العام المالي الماضي، حسب القوائم المالية.

ووفق بيان من الشركة اليوم الأحد، تأتي هذه النتائج للشركة عن طريق الاستخدام الأمثل للأصول وتعظيم إنتاجيتها - رغم تحديات الاقتصاد العالمي وتأثيرها المحلي- بهدف تعظيم عوائد المساهمين، واستكمال الدور الاقتصادي والتنموي للشركة في دعم الحصيلة الضريبية للخزانة العامة للدولة.

وقال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني، إن الشركة استطاعت تحقيق طفرة في المستوى المالي والتشغيلي خلال العام المنتهي في 30 يونيو عام 2024، إذ حققت أعلى إيرادات في تاريخها بقيمة 20.4 مليار جنيه، وكذلك أعلى صافي ربح بقيمة 9.2 مليار جنيه مما يعكس نجاح الاستراتيجية التي وضعتها الإدارة مطلع العام للوصول للأهداف التي حددناها للمساهمين.

وأضاف في البيان، أن إدارة حددت استراتيجية لخطة عمل الشركة الشرقية خلال العام الماضي، مستهدفة تحقيق نمو مستدام عبر الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة، وتنويع موارد الشركة، وهو ما انعكس على تحقيق قفزة غير مسبوقة في الإيرادات وصافي الأرباح، وحافظت الشرقية على وضعها ضمن مصاف شركات التبغ العالمية.