البترول تبحث مع شركة فالكون الأمريكية خطط زيادة الإنتاج

كتب- أحمد والي:

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية بمقر مكتبه بالعلمين الجديدة جلسة مباحثات مع وفد من شركة فالكون انرجي الأمريكية ضم ثور براكل الرئيس التنفيذي للعمليات وايمان هيل المدير العام للشركة بمصر وتوفيق نصيف نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية.

وأوضح بدوي أن المباحثات تناولت استعراض أنشطة الشركة وخططها وبرامج عملها لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز في مناطق عملها بالصحراء الشرقية والصحراء الغربية.

ولفت بدوي إلى اهتمام قطاع البترول بالتواصل الدائم مع الشركات العالمية العاملة في مصر لدعمها، والعمل على جذب استثمارات جديدة

وتكثيف برامج البحث والاستكشاف والتنمية باستخدام أحدث التكنولوجيات لتحسين كفاءة التشغيل وخفض تكلفة إنتاج برميل البترول

ومن جانبه أكد ثور براكل أهمية مصر كمنطقة واعدة لزيادة أنشطة شركة فالكو في مناطق امتيازها بالصحراء الشرقية والغربية خاصة بعد استحواذها على اصول شركة ترانس جلوب الكندية.

وأوضح ثور إن مجال إنتاج البترول من الحقول المتقادمة يمثل فرصة جيدة للتوسع الشركة في استماراتها خلال الفترة القادمة.