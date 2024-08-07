مباحثات بين البترول وإمارة الفجيرة الإماراتية لتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين

كتب- أحمد والي:

تناول المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية والشيخ محمد سعيد الظنحاني، رئيس حكومة إمارة الفجيرة بدولة الإمارات والوفد المرافق له؛ سبل تعزيز التعاون البترولي المشترك وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين، وفق بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء.

وخلال اللقاء الذي أقيم بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، أكد بدوي على متانة العلاقة الممتدة بين مصر ودولة الإمارات الشقيقة، مشيراً إلى تمتع البلدين ببنية تحتية متطورة خاصة في مجالات تخزين وتداول البترول والمنتجات البترولية، وهو ما شهدته خلال زيارتي مؤخرا لميناء الفجيرة بدولة الإمارات.

ولفت بدوي إلى هناك توسعات جديدة جاري تنفيذها بميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط، وهناك إمكانية للتعاون والتكامل بين البلدين للاستفادة من تلك التسهيلات والبنية التحتية في هذه المجالات.

وأشار بدوي إلى وجود شركات بترول عالمية في مصر تعمل في مجالات الإنتاج وتداول المنتجات البترولية مما يسهم في الإسراع في تحقيق التعاون والمشروعات المشتركة في هذه المجالات، بالإضافة إلى المساهمة في تعظيم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.



وأضاف بدوي أن اللقاء تناول ايضاً سبل الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في هذه المجالات وتدريب الكوادر البشرية في كلا البلدين، مشيراً إلى أن الشركات المصرية إنبي وبتروجت لها نجاحات في تصميم وتنفيذ مشروعات كبيرة بدولة الإمارات ونتطلع لزيادة مشاركتها في تنفيذ المشروعات الجديدة فيها خلال الفترة المقبلة.



ومن جانبه أكد الشيخ محمد الظنحاني أن هناك علاقة أخوية بين البلدين الشقيقين على مستوى القيادة السياسية والشعبين، لافتاً إلى أهمية التعاون بين البلدين والبناء على ما تحقق من نجاحات في مجالات تخزين وتداول البترول ومنتجاته وتموين السفن في البلدين ،خاصة ولأن الإمارات تمتلك ثاني أكبر ميناء تخزين وتداول المنتجات البترولية على مستوى العالم ويتمتع ببنية تحتية متطورة.

وقال الظنحاني: تمتلك مصر ميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط والذي يشهد توسعات جديدة يتم تنفيذها حاليا ، ويمكن الاستفادة من تبادل الخبرات التي تتمتع بها الإمارات ومصر في هذه المجالات.

وفى نهاية اللقاء تم الإتفاق على تكوين فريق عمل مشترك يكون على اتصال دائم لاستعراض ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين ويكون هناك مسار تنظيمي واضح لتنفيذ المشروعات التي يتم الاتفاق عليها.

حضر اللقاء المهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت والمهندس محمود ناجي، وكيل الوزارة للنقل والتسويق ، والمهندس إبراهيم مسعود، رئيس شركة بترول الصحراء الغربية "ويبكو" والمهندس وائل لطفي رئيس شركة إنبي.