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BBC

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع اللحوم والدواجن والزيت والذهب بالأسواق

02:58 م الأربعاء 07 أغسطس 2024

أسعار اللحوم

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كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن والزيت، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يرتفع مجددا بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

ارتفاع جديد لسعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات

ارتفاع البطاطس وتراجع الخيار في سوق العبور اليوم الأربعاء

ارتفاع البلطي وتراجع السبيط في سوق العبور اليوم الأربعاء

اللحوم والدواجن والزيت ترتفع اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء

أسعار البيض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار اللحوم الدواجن الزيت الذهب
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