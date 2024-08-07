ارتفاع البطاطس وتراجع الخيار في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت _ أمنية عاصم :

تراجعت أسعار الفلفل الرومي، و الفلفل الحامي، والملوخية، والخيار، والتفاح المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر البطاطس والكوسة والليمون البلدي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين 6 جنيهات و12 جنيها.

البطاطس بين 15 و20 جنيها، بزيادة جنيه.

البصل بين 3.5 و 6.5 جنيه.

الكوسة بين 12 و22 جنيها، بزيادة جنيهين .

الباذنجان البلدي بين 5 و 7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و 7.5 جنيه، بتراجع 5.5 جنيه.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب بين 12 و16 جنيها، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 96 جنيها و11 جنيها.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 10 جنيهات و18 جنيها.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و14 جنيها، بزيادة 4 جنيه.

تفاح مصري بين 15 و35 جنيها، بتراجع 5 جنيه.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.







