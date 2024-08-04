ارتفاع واردات مصر من الغاز الطبيعي خلال 5 أشهر من 2024

كتب- أحمد والي:

ارتفعت قيمة واردات مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 24.3% خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ووفق نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصل مصراوي على نسخة منها، سجلت وادرات مصر من الغاز نحو 1.346 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من 2024 مقابل 1.083 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وترجع زيادة الواردات من الغاز الطبيعي إلى انقطاع الكهرباء المتكرر نتيجة نقص الوقود المورد لمحطات الإنتاج وارتفاع درجات الحرارة منذ مايو 2023 حتى نهاية يوليو 2024، الأمر الذي دفع الحكومة إلى استيراد كميات من الغاز الطبيعي والمازوت لحل هذه الأزمة.

واستقبلت مصر 5 شحنات من الغاز الطبيعي المسال -حوالي 155 ألف متر مكعب- ضمن الشحنات البالغة 21 شحنة التي تم التعاقد عليها لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود.

توقفت مصر عن تخفيف الأحمال مع نهاية شهر يوليو الماضي، حتى منتصف سبتمبر المقبل، وفقا لما قاله الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت النشرة، أنه بالتزامن مع زيادة واردات مصر من الغاز الطبيعي، تراجعت قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 87.8% لتبلغ 276 مليون دولار في مقابل 2.271 مليار دولار خلال خلال نفس الفترة من 2023.