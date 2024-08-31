سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض مع بداية تعاملات السبت

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر الذهب اليوم السبت مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2287 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2940 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3430 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3920 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 27440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2503 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بانخفاض بنسبة 0.70%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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