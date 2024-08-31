إعلان

BBC

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض مع بداية تعاملات السبت

11:00 ص السبت 31 أغسطس 2024

أسعار الذهب اليوم

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر الذهب اليوم السبت مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2287 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2940 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3430 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3920 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 27440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2503 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بانخفاض بنسبة 0.70%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عالميا سعر الجنيه الذهب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

إعلان

إعلان

الاسم والرقم القومي.. "الكهرباء" ترسل قائمة أولية لـ "التموين" تضم سارقي التيار
مشاجرة بين عمال مصريين وسياح من عرب 48.. ماذا حدث داخل فندق طابا؟ (تغطية خاصة)
مصدر أمنى يكشف تفاصيل مشاجرة طابا بين عمال فندق وسياح من عرب 48