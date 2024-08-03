خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الحديد والأسمنت والذهب يعود للارتفاع

كتبت - دينا خالد:

ارتفعت أسعار اللحوم، والسكر ، والجبن في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب ارتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

تعرف على أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسميأسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم السبت

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت

أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم السبت

أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم السبت

عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم السبت في مصر يقفز بمنتصف التعاملات

أسعار اللحوم والفول والمكرونة والجبن في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)