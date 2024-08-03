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أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم السبت

12:23 م السبت 03 أغسطس 2024

أسعار السمك اليوم

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كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار السمك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت، عد مستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 60 و 62 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و145 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 200 جنيه و420 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 190 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 120 جنيهات و 320 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.

أسعار السمك اليوم سعر كيلو السمك البلطي سوق العبور
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