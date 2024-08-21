سعر الذهب اليوم الاربعاء في مصر يصعد بمنتصف التعاملات

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاربعاء في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 5 جنيهات في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

وارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2320 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2983 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3480 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3977 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 27840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2505 دولارات اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال منتصف التعاملات، بنسبة 0.35%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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