تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 20 أغسطس

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 3966 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4011 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3510 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3008 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 28077 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.