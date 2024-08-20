مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتب- أحمد والي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 2.03% عند مستوى 29915 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.95%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.13%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 119.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 62.7مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافى بيع بقيمة 57 مليون جنيها.

كان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.48% عند مستوى 29320 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين.