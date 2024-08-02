ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الجمعة

كتبت أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الحديد والاسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

اسعار الحديد والاسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40925.97 جنيه، بزيادة 706.31 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41953.1 جنيه، بزيادة 386.1 جنيه.

سعر طن الاسمنت الرمادي: 2386.25 جنيه، بزيادة 133.46 جنيه.