قطاع "موارد أساسية" يتصدر قائمة تداولات البورصة خلال أسبوع

كتبت- أمنية عاصم:

تصدر قطاع موارد أساسية تداولات البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الحالي بقيمة تداولات بلغت 5.49 مليار جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 24.7% وبحجم تداولات 304.9 مليون ورقة مالية وبعدد عمليات بلغت 130149 عملية.

ووفقًا التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، سيطرت 6 قطاعات على تداولات البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الحالي، لتحتل تلك القطاعات الستة حصة سوقي تصل لـ 79% من إجمالي قيمة تداولات السوق.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 389.7 مليار جنيه مقارنة بـ 348.7 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.

وجاء في المركز الثاني قطاع عقارات بقيمة تداولات بلغت 4.55 مليار جنيه بحصة سوقية تصل لـ 20.5 وبحجم تداولات 855.8 مليون ورقة مالية منفذة.

وأحتل قطاع الخدمات مالية غير مصرفية المركز الثالث بقيمة تداولات بلغت 2.36 مليار جنيه بحصة سوقية تصل لـ 10.6%وبحجم تداولات 761.1 مليون ورقة مالية، ثم يليه قطاع البنوك بقيمة تداولات بلغت 1.85 مليار جنيه بحصة سوقية تصل لـ 8.3% وبحجم تداولات بلغت 32.2 مليون ورقة مالية منفذة.

وفيما استحوذ قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات المركز الخامس بقيمة تداولات 1.66 مليار جنيه بحصة سوقية بلغت 7.5% وبحجم تداولات بلغت 204.1 مليون ورقة مالية منفذة.

وفي المركز السادس جاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بقيمة تداولات بلغت 1.65 مليار جنيه بحصة سوقية وصلت لـ 7.4% وبحجم تداولات بلغت 676.2 مليون ورقة مالية منفذة.