أسعار الحديد ترتفع في الأسواق اليوم الخميس ( موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40681 جنيها، بزيادة 598 جنيها.

سعر طن حديد عز: 42277 جنيها، بزيادة 684 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2384 جنيها، بزيادة 104 جنيهات.