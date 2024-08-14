انخفاض أسعار الطماطم في سوق العبور اليوم الأربعاء
كتبت - أمنية عاصم :
تراجعت أسعار الطماطم، والفلفل الرومي، والبرتقال خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع البصل الأبيض والباذنجان البلدي والخيار الصوب و عنب بناتي أصفر.
ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور
أسعار الخضروات
الطماطم بين 9 جنيهات و13 جنيها، تراجع جنيهين.
البطاطس بين 13 و21 جنيها.
البصل الأحمر بين 3 و7 جنيهات.
البصل الأبيض بين 4 و 9 جنيه، بزيادة 3 جنيهات.
الكوسة بين 12 جنيهات و22 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 4 و 7جنيهات، بزيادة 50 قرش.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 4 ، 9 جنيها.
الملوخية بين 4.5 و5.5 جنيه.
الخيار الصوب بين 12 و14 جنيها، بزيادة جنيهين.
الخيار البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.
أسعار الفاكهة
عنب بناتي أصفر بين 15 و 35 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.
عنب بناتي أحمر بين 15 و 30 جنيها.
مانجو بلدي بين 12 و 18 جنيها.
برتقال صيفي بين 9 جنيهات و15 جنيها، بتراجع جنيه.
الليمون البلدي بين 3 جنيهات و11 جنيها.
تفاح مصري بين 20 و30 جنيها.
البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.
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