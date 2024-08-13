اسمنت سيناء تبيع كامل حصتها في "سيناء الأبيض بورتلاند" بـقيمة 29 مليون يورو

كتبت- أمنية عاصم:

قالت شركة اسمنت سيناء، إنها اتمت عملية البيع لكامل حصتها في شركة سيناء للأسمنت الأبيض بورتلاند لصالح مشركة آلبورج بورتلاند هولدنج ايه/ اس بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 29.9 مليون يورو أي ما يعادل 33.7 يورو للسهم الواحد ( أي ما يمثل 1.816 جنيه لكل سهم).

وبحسب بيان مرسل من الشركة للبورصة المصرية اليوم، أن شركة اسمنت سيناء تمتلك 25.4% من أسهم شركة سيناء للأسمنت الأبيض بورتلاند ويمثل 888.887 سهم.

وتأسست شركة اسمنت سيناء عام 1997، وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 2000، ومتخصصة في قطاع مواد البناء.