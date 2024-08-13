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اسمنت سيناء تبيع كامل حصتها في "سيناء الأبيض بورتلاند" بـقيمة 29 مليون يورو

02:48 م الثلاثاء 13 أغسطس 2024

شركة أسمنت سيناء

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كتبت- أمنية عاصم:

قالت شركة اسمنت سيناء، إنها اتمت عملية البيع لكامل حصتها في شركة سيناء للأسمنت الأبيض بورتلاند لصالح مشركة آلبورج بورتلاند هولدنج ايه/ اس بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 29.9 مليون يورو أي ما يعادل 33.7 يورو للسهم الواحد ( أي ما يمثل 1.816 جنيه لكل سهم).

وبحسب بيان مرسل من الشركة للبورصة المصرية اليوم، أن شركة اسمنت سيناء تمتلك 25.4% من أسهم شركة سيناء للأسمنت الأبيض بورتلاند ويمثل 888.887 سهم.

وتأسست شركة اسمنت سيناء عام 1997، وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 2000، ومتخصصة في قطاع مواد البناء.

شركة اسمنت سيناء سيناء الأبيض بورتلاند بيع اسمنت سيناء
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