سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يواصل الارتفاع بالتعاملات المسائية

كتبت- دينا خالد:

واصل سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر ارتفاعه بالتعاملات المسائية، وزاد الجرام بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بمنتصف تعاملات اليوم، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

وارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2313 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2976 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3470 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3966 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب عند 27760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2465.6 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنسبة 1.41% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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