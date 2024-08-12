البترول تستقبل أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ

كتب- أحمد والي:

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفد من أعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ في إطار دعم التعاون والتنسيق بين الوزارة والمجلس الموقر لما فيه صالح للاقتصاد المصري.

وضم الوفد النائب مجدي سليم، وكيل أول اللجنة والقائم بأعمال رئيس اللجنة والنائب عمرو عزت، وكيل ثان اللجنة والنائبة نهى أحمد ذكي، أمين سر اللجنة والنائب الدكتور محمود صلاح، و النائب عبد المجيد الأشقر، والنائب رمضان سرحان، بحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية.

ووفق بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية، أكد الوزير لأعضاء اللجنة أن قطاع البترول يتحمل مسئولية كبيرة كونه قطاع حيوي للاقتصاد المصري، وشريان لإمداده بالطاقة التي تقوم عليها مشروعات التنمية والإنتاج، وتوفير إحتياجات المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن مصر تتوافر بها كل مقومات النجاح ونمو صناعة البترول والغاز بشكل أكبر، والقيام بدور رائد إقليميا في مجال الطاقة، ويتمثل ذلك في البنية التحتية القوية والموقع الجغرافي الفريد والمشروعات الكبرى لزيادة القدرات البترولية، ومنها على سبيل المثال مجمع إنتاج السولار الذي تم تفقده مؤخراً في أسيوط ويمثل إلى جانب غيره من المشروعات التي حرص على تفقدها الوزير صروح إنتاجية كبرى تدعو للفخر وتنفذها شركات مصرية.

وأضاف الوزير أن أهم ما يميز قطاع البترول المصري في هذا الخصوص؛ هو توافر الكفاءات البشرية الفنية من مهندسين وفنيين وجيولوجيين وأنه يؤمن بشكل كامل بالأهمية البالغة للكوادر والطاقات البشرية التي تعمل على تحويل خطط الإنتاج إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مما سيترك أثراً إيجابيا على الإنتاج و يجعل قطاع البترول قطاع جاذب للكفاءات، لافتاً إلى أنه يستهدف الدمج بين الخبرات الكبيرة والكفاءات الشابة لتحقيق نتائج فاعلة.

وأكد الوزير أهمية البناء على ماتم إنجازه وتحقيقه بشكل إيجابي في السنوات السابقة في قطاع البترول والغاز والتركيز على المجالات التي تحتاج دفعات إلى الأمام، وأنه تعهد عند تكليفه بتولي حقيبة البترول والثروة المعدنية بالعمل بمباديء الشفافية وبذل أقصي جهد والعمل كفريق واحد مع قيادات قطاع البترول والعاملين لتحقيق مردود متميز لمصر والإقتصاد الوطني.

ومن جانبهم تقدم أعضاء اللجنة بالتهنئة للوزير على ثقة القيادة السياسية في إختياره لتولي المسؤولية متمنين له التوفيق موجهين الدعوة لسيادته للحضور للمجلس مع بدء دور الإنعقاد في أكتوبر المقبل لعرض إستراتيجية عمل قطاع البترول والثروة المعدنية المنبثقة من برنامج الحكومة، وهو ما رحب به الوزير.

وأوضح النواب أن وزارة البترول والثروة المعدنية قدمت نموذجاً إيجابياً في إلتزامها بالتعاون مع المجلس منذ بدء عمله، وأن المجلس حريص على زيادة التعاون مع الوزارة خلال الفترة المقبلة من منطلق دوره الفاعل بما يضمه من خبرات في تقديم بعض المشروعات والدراسات التي تخدم تحقيق أهداف الوزارة أو إقتراح تعديلات تشريعية من شأنها الإنعكاس بالإيجاب على التقدم بالعمل.

ودار حوار بين الوزير وأعضاء اللجنة، حيث أكدوا على أهمية دعم التنمية البترولية في سيناء، وأكد الوزير أن القطاع يعمل حاليا في هذا الإطار على تعظيم الإستفادة من الفرص البترولية في سيناء من خلال الشركة العامة للبترول التي تمتلك مناطق إنتاج هامة.

كما تم التأكيد من الوزير والنواب على أهمية دعم الشركات البترولية المصرية الكبرى المتخصصة في تنفيذ المشروعات وفي مقدمتها بتروجت وإنبي مشيدين بما تقدمه الشركتان داخل مصر و خارجها من أداء يدعو للفخر ويرقى لمستوى عالمي، لافتين إلى أن بتروجت توسعت بشكل كبير في مصر وافريقيا والسعودية والدول العربية، وتقوم بتنفيذ مشروعات عملاقة في قطاع البترول بكفاءة عالية، و أشاد النواب ببرامج تطوير القيادات الشابة في قطاع البترول بالتعاون مع شركات عالمية و طالبوا بالتوسع في هذا الشأن.

ونعى الوزير وأعضاء اللجنة خلال اللقاء المرحوم المهندس عبد الخالق عياد، رئيس اللجنة؛ الذي وافته المنية خلال دور الإنعقاد الماضي، مؤكدين على دوره وتاريخه المشرف كقامة بترولية ونيابية كبيرة.