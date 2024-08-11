مواقيت الصلاة.. لماذا اختفت على جوجل؟ و6 بدائل لمعرفتها

كتب- علاء حجاج:

شكى عدد كبير من مستخدمي محرك البحث جوجل من عدم ظهور نتائج بحث متعلقة بمواقيت الصلاة، وتداول عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ما يفيد عدم ظهور مواقيت الصلاة في نتائج بحث جوجل.

وأرجع موقع "تيك كرانش" المختص بالتقنية اختفاء مواقيت الصلاة من نتائج البحث لمحرك البحث جوجل إلى التحديثات المتعلقة بخوارزميات البحث التي تقوم بها جوجل بشكل دوري لتحسين دقة المعلومات المعروضة وتغيير كيفية تصنيف النتائج.

تطبيقات الصلاة واحدة من الحلول التي لجأ إليها المستخدمين ليكونوا على إطلاع بشكل دائم على مواقيت الصلاة.

وفي هذا التقرير نستعرض معكم أشهر 6 بدائل تعرض مواقيت الصلاة.

خدمة مواقيت الصلاة مصراوي: يتيح موقع مصراوي خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل محدث، ويمكن من خلال خدمة مصراوي معرفة مواقيت الصلاة بمختلف البلدان العربية.

كل ما عليك هو اختيار البلد ثم المدينة أو المحافظة، ليعرض لك مواقيت الصلاة بشكل دقيق في الموقع الذي تم تحديده، كذلك تخبرك الخدمة بالوقت المتبقى على موعد الصلاة التالية.

مسلم برو: هو واحد من تطبيقات الصلاة الأكثر انتشارا وتم تنزيله من جانب 10 مليون مستخدم عبر متجر جوجل بلاي، ويحتوي التطبيق على ميزة تحديد القبلة ومواقيت الصلاة بالاضافة الى اتاحة قراءة القرآن من خلاله.

المؤذن: واحد من التطبيقات التي تجتذب ثقة أكثر من 10 مليون مستخدم عبر متجر جوجل بلاي، ويقدم لمستخدميه ميزة الأذان وكذلك مواقيت الصلاة وغيرها من النصائح والارشادات الدينية.

المصلي: تم تنزيله أكثر من 10 مليون مرة عبر متجر جوجل بلاي، ويقدم خدمات مواقيت الصلاة و الاذان بأصوات مختلفة لمشاهير المؤذنين، وكذلك الأذكاء ومزود بالمصحف المعلم وميزة تحديد القبلة، ويمكن للتطبيق العمل بدون إنترنت.

صلاتك: شهد تطبيق صلاتك أكثر من 50 مليون عملية تنزيل عبر متجر جوجل بلاي، ويعرض التطبيق مواقيت الصلاة وكذلك تنبيها للمستخدم بموعد الصلاة القادمة، بالإضافة إلى نصائح وإرشادات دينية.

براير ناو: شهد تطبيق براير ناو أكثر من 10 مليون عملية تنزيل عبر متجر جوجل بلاي، ويشمل التطبيق مواقيت الصلاة والأذان والقرآن وتحديد القبلة والأذكار.