البترول: مباحثات مع "كابريكورن إنرجي" لزيادة الإنتاج البترولي بالصحراء الغربية

كتب- أحمد والي:

بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية ، اليوم الخميس، مع راندي نيلي الرئيس التنفيذي لشركة "كابريكورن إنرجي"، و إلينور راولي المدير العام للشركة؛ سبل التعاون لزيادة الإنتاج من البترول والغاز من مناطق عملها بالصحراء الغربية وأيضا موقف أعمال الشركة الحالية والمستقبلية في مصر.

ووفق بيان من الوزارة اليوم، جاءت تلك المباحثات في إطار رؤية الوزارة لزيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز، وخفض تكلفة الإنتاج، وتعزيز دور التكنولوجيا الحديثة في تعظيم وزيادة الإنتاج وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأكد بدوي على توفير الدعم الكامل من الوزارة لكل شركاء الاستثمار وكذلك الإهتمام بتذليل التحديات والعمل على خلق فرص استثمارية جديدة جاذبة للبحث والاستكشاف مع ضرورة العمل في بيئة ملائمة وآمنة من خلال الالتزام الكامل بقواعد السلامة والصحة المهنية.

وتناول اللقاء عرض أولويات شركة "كابريكورن" في مصر وعلى رأسها رفع معدل الأداء والأنشطة من أصولها في مصر، واستغلال الإمكانيات الفنية الكامنة للأصول من خلال تحديد وتطوير الفرص المحتملة لتنمية موارد البترول والغاز وتعزيزها بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول.