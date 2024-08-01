تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 1 أغسطس

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 3766 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3800 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3325 جنيه، والجرام عيار 18 إلى نحو 2850 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 26600 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.