خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض والدواجن واللحوم وتراجع الذهب بالأسواق

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار البيض، والدواجن، واللحوم، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما تراجعت أسعار والحديد والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يتراجع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

تراجع طفيف لسعر الذهب اليوم الخميس في مصر بمنتصف التعاملات

الطماطم بـ12 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس

ارتفاع اللحوم والدواجن والفول في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

ارتفاع المكرونة وتراجع الجمبري بسوق العبور اليوم الخميس

تراجع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الخميس

أسعار البيض ترتفع اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع طفيف لأسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)