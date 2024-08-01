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أسعار البيض ترتفع اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

10:56 ص الخميس 01 أغسطس 2024

أسعار البيض

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كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 157.37 جنيه، بزيادة 2.27 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 159.43 جنيه، بزيادة 4.28 جنيه.

أسعار كرتونة البيض البيض البيض البلدي
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