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ارتفاع طفيف لأسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

10:47 ص الخميس 01 أغسطس 2024

أسعار الدواجن

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كتب- أحمد والي:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 102.69 جنيه، بزيادة 1.09 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.وفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 86.08 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 119.85 جنيه بحد أقصى

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن مركز معلومات مجلس الوزراء الدواجن البلدي الدواجن البيضاء
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