إعلان

BBC

تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 9 يوليو

03:33 م الثلاثاء 09 يوليو 2024

سعر الذهب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب-أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 3619 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3676 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3217 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2757 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 25732 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

الذهب البورصة المصرية سعر الذهب عيار 24 عيار 18
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مشتريات محلية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

إعلان

إعلان

* مؤقتا.. إيقاف خطة تخفيف الأحمال بهذه المحافظات
* موجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل جديدة بشأن الطقس (بيان بالدرجات)
* "أسعار وتضخم".. بيان حكومي مهم بعد أول اجتماع للتشكيل الجديد لمجلس الوزراء
* لماذا ارتفع عجز حساب المعاملات الجارية 222% في 9 أشهر؟