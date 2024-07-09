تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 9 يوليو

كتب-أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 3619 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3676 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3217 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2757 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 25732 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.