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سعر الذهب اليوم الخميس يعاود الصعود خلال منتصف التعاملات

02:06 م الخميس 04 يوليو 2024

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال منتصف التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بأسعار بداية التعاملات، وفقا لما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 10 جنيهات في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2117 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2721 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3175 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3629 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2356 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال منتصف التعاملات اليوم الخميس، بزيادة 0.03% ، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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