بعد قفزة كبيرة.. سعر الذهب يتراجع اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء

كتب- أحمد والي:

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء، وهبط الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع بشكل طفيف في بداية التعاملات وزاد الجرام 3 جنيهات، وواصل ارتفاعه بقيمة 27 جنيها خلال منتصف التعاملات، قبل أن يعاود الهبوط بحلول تعاملات المساء.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2187 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2811 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3280 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3749 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 26240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالمياً

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2419 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الأربعاء، بنسبة 0.33% ، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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