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ارتفاع طفيف لسعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات

10:32 ص الأربعاء 31 يوليه 2024

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2175 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2797 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3263 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3729 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 26104 جنيهات، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالمياً

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2418 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.31% ، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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