سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يرتفع ببداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر ببداية التعاملات، مقارنة بأسعاره بتعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2183 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2807 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3260 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3742 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 2620 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا.

وصعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2390 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% ، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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