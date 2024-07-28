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البورصة تتراجع مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

04:21 م الأحد 28 يوليو 2024

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.19% عند مستوى 29036 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29%، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 34 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 12.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 46.1 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.36% عند مستوى 29090 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة الأربعاء الماضي قبل إجازة 23 يوليو.

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