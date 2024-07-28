تراجع أسعار اللحوم والزيت والسكر في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار الفول والسكر والزيت واللحوم والجبن الأبيض والرومي واللبن السائب، خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 32.87 جنيه، بتراجع 72 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 54.2 جنيه، بتراجع 2.99 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.73 جنيه، بتراجع 1.45 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 83.12 جنيه، بتراجع 9.96 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.31 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.62 جنيه، بتراجع 1.35 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 63.71 جنيه، بتراجع 1.21 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.88 جنيه، بتراجع قرش.

لتر زيت الذرة: 101.42 جنيه، بتراجع 5.42 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 399.85 جنيه، بتراجع 2.11 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 106.5 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.53 جنيه، بتراجع 78 قرشا.

كيلو الفول السائب: 43.08 جنيه، بزيادة 1.28 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 123.59 جنيه، بتراجع 4.81 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 243.93 جنيه، بتراجع 1.81جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.52 جنيه، بتراجع 75 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 116.85 جنيه، بزيادة 1.03 جنيه.