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ارتفاع أسعار كرتونة البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

10:27 ص السبت 27 يوليو 2024

أسعار البيض

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كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 156.23 جنيه، بارتفاع 83 قرشا.

كرتونة البيض البلدي: 164.57 جنيه، بزيادة 5.01 جنيه.

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