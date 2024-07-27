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سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات السبت

10:24 ص السبت 27 يوليو 2024

أسعار الذهب اليوم

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كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر الذهب اليوم السبت في مصر ببداية التعاملات، وتراجع الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

وزادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2167 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2786 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3250 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3714 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 26000 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالمياً

واليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وصعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2387 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات أمس الجمعة، بنسبة 0.96% ، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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