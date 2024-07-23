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انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

10:28 ص الثلاثاء 23 يوليه 2024

أسعار البيض اليوم

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كتبت- أمنية عاصم :

تراجعت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.


وتختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 154.49 جنيه، بتراجع 72 قرشا.

كرتونة البيض البلدي: 157.22 جنيه، بتراجع 22 قرشا.

أسعار البيض كرتونة البيض البلدي كرتونة البيض
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