"لوتس للتنمية" تضخ 300 مليون جنيه لاستصلاح المتبقي من مزرعتها بالوادي الجديد

كتبت ـ أمنية عاصم :

قال أيمن العبد، العضو المنتدب لشركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، في تصريحات لمصراوي، إن الشركة تمتلك 3 فدان في منطقة الوادي الجديد "مزرعة رقية" مقسمة لـ 1500 فدان لنخيل و 1500 فدان للمحاصيل المتنوعة منها بنجر السكر والبطاطس والقمح والفول السوداني.

جاء ذلك، خلال بدء تداول أسهم شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي في السوق الرئيسي للبورصة المصرية بعد انتقالها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع العبد، أن الشركة قامت باستصلاح 1440 فدان من إجمالي 3 ألف فدان خلال الوقت الراهن.

وأضاف العبد، أن الشركة تتطلع إلى استصلاح كافة المزرعة خلال الربع الأول من العام المقبل بتكلفة استثمارية متوقع ضخها تقدر بـ 300 مليون جنيه.

واستكمل العبد، أن استصلاح الأراضي تكلف حوالي من 160 ألف لـ 200 ألف جنيه للفدان الواحد.

وأضاف العبد، أن الشركة تعد من أولى الشركات الخاصة في إنتاج بنجر السكر الذي يتم توريده وفقاً تعاقدات الشركة مع كبرى شركات إنتاج السكر مثل شركة الدقهلية للسكر وشركة الدلتا للسكر وغيرهم.

وأوضح العبد، أن الشركة لديها ألف فدان في مشروع مستقبل مصر الذي يقدر حجم مشروع 2 مليون فدان حيث بدأ المشروع في عام 2017 / 2018 بالإضافة إلى اعتماد الشركة على تأجير الأراضي لتلبية حجم التعاقدات، مشيراً أن حجم مساحات الأراضي الشركة وصلت لـ 20 ألف فدان مع مشروع مستقبل مصر خلال عام 2018/ 2019.

وذكر العبد، أن الشركة خلال العامين الماضيين بدأت في اتباع استراتيجية جديدة تتمثل في تقليل البصمة الكربونية ودخول الطاقة الشمسية في جميع المزارع الخاصة بالشركة؛ بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الاستدامة.

ويتطلع العبد، إلى وصول بحجم مساحات الأراضى الخاصة بالشركة من 4 لـ 10 فدان؛ بما يدعم زيادة إنتاج بنجر السكر ويوفر الفاتورة الاستيرادية لشركات إنتاج السكر المحلية.

وأشار العبد، إلى أن الشركة تتوقع أن تدعم تلك الزيادة قدرة الشركة على تلبية احتياجات أكبر مصنع لإنتاج السكر هو مصنع الدقهلية للسكر وتوريد من 15 لـ 20% من البنجر السكر للمصنع خلال العام المقبل حيث يقدر حجم استهلاك مصنع الدقهلية للسكر 24 ألف طن يومياً.

يذكر أن شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي قامت بزيادة رأس المال المرخص به من 280 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه. وقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة من 56 مليون جنيه إلى 105 مليون.