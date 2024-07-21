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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

03:10 م الأحد 21 يوليو 2024

البورصة المصرية

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كتبت- شيرين صلاح

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.45% عند 28783 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.74%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.41%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 38.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 12.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 50.5 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 صعد بنسبة 1.11% عند 28654 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.

البورصة مؤشرات البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70
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