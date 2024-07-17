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سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

10:18 ص الأربعاء 17 يوليو 2024

أسعار الذهب

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كتب- أحمد والي:

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، حيث هبط سعر الجرام بنحو 15 جنيها مقارنة بأسعاره مساء أمس.

وكان سعر الذهب العالمي قد سجل رقماً قياسياً خلال تعاملات أمس المسائية، مما أدى لقفزة كبيرة لسعر الذهب في مصر.

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2197 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2824 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3295 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3766 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 26360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2467 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 0.10%، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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