إيجاس: وصول 5 شحنات من الغاز المسال لوقف خطة تخفيف الأحمال



كتب- أحمد والي:

قالت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن شحنات الغاز الطبيعي المسال التي تم التعاقد عليها لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود وتنفيذ خطة وقف تخفيف الأحمال الأسبوع الثالث من يوليو الحالي؛ تم استقبالها على سفينة إعادة التغويز الموجودة حالياً في ميناء سوميد بالعين السخنة، وسفينة إعادة التغويز الموجودة في ميناء العقبة.

ووفق بيان من وزار البترول اليوم، أوضحت الشركة أن عدد الشحنات المُتعاقَد عليها بلغ 21 شحنة، وصل منها خمس شحنات بكمية حوالي 155 ألف متر مكعب من الغاز المسال.

وأكدت الشركة أن باقى الشحنات المتعاقد عليها ستصل تباعاً وفق الجدول الزمني المتفق عليه لاستلام الشحنات.