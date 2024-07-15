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إيجاس: وصول 5 شحنات من الغاز المسال لوقف خطة تخفيف الأحمال

09:08 م الإثنين 15 يوليو 2024

وصول 5 شحنات من الغاز المسال لوقف خطة تخفيف الأحما

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كتب- أحمد والي:

قالت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن شحنات الغاز الطبيعي المسال التي تم التعاقد عليها لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود وتنفيذ خطة وقف تخفيف الأحمال الأسبوع الثالث من يوليو الحالي؛ تم استقبالها على سفينة إعادة التغويز الموجودة حالياً في ميناء سوميد بالعين السخنة، وسفينة إعادة التغويز الموجودة في ميناء العقبة.

ووفق بيان من وزار البترول اليوم، أوضحت الشركة أن عدد الشحنات المُتعاقَد عليها بلغ 21 شحنة، وصل منها خمس شحنات بكمية حوالي 155 ألف متر مكعب من الغاز المسال.

وأكدت الشركة أن باقى الشحنات المتعاقد عليها ستصل تباعاً وفق الجدول الزمني المتفق عليه لاستلام الشحنات.

الغاز المسال تخفيف الأحمال إيجاس محطات الكهرباء
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