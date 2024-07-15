السبيط والجمبرى يتراجع في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار السبيط والكالماري والجمبري خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستويات أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، بينما تراجع سعر البلطي.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 55 و 59 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و145 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 200 و 430 جنيها، بزيادة 10 جنيه.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 190 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 130 جنيهات و 330 جنيها، بزيادة 20 جنيه.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.





