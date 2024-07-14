الشيخ يبحث مع وزير التموين والتجارة الداخلية تنشيط البورصة السلعية

كتبت- أمنية عاصم:



استقبل اليوم الأحد، أحمد الشيخ رئيس البورصة، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية لبحث تنشيط البورصة السلعية، وفق بيان من البورصة اليوم.

وحسب البيان، جاء اللقاء في مقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية.



وشهد اللقاء مناقشة عدد من المحاور من أهمها تطوير البورصة السلعية وتنشيط التعامل عن طريق تفعيل قوى العرض والطلب ودراسة زيادة عدد السلع المدرجة بها.

كما شهد اللقاء، توسيع قاعدة العضوية وتنشيط دور القطاع الخاص بالبورصة السلعية، وأيضا اتفق الطرفان على أهمية التعامل وفقا لآليات السوق بما يحقق أعلى قدر من الشفافية.

وبحث الطرفان الاستفادة من الخبرات المتراكمة للبورصة المصرية في إدارة السوق وأيضاً كيفية الاستعانة بخبرات البورصات السلعية الحاضرة على مستوى العالم والاستفادة من تجاربها.

ووفق البيان، ناقش الطرفان دراسة أن يضاف مستقبلا التعامل على عقود آجلة للسلع المتداولة بالسوق الحاضر.



ويأتي ذلك في إطار الدور الهام الذي تقوم به البورصة السلعية لما تمثله من إضافة كبيرة للمنظومة الاقتصادية حيث تعمل على زيادة الشفافية وتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري وتقليل عدد الوسطاء في العملية التجارية للتغلب على المتغيرات السعرية.