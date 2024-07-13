مقارنة باقات الإنترنت الأرضي لشركات المحمول في مصر

كتب- علاء حجاج:

تقدم شركات المحمول الأربعة "فودافون - وي - اورنج - اتصالات" خدمات الإنترنت المنزلي بسرعات عالية، وتتنافس الشركات في تقديم باقات متنوعة لعملائها.

في هذا التقرير يوضح لكم مصراوي مقارنة بين أنظمة وباقات الإنترنت الأرضي لشركات الاتصالات الأربعة:

باقات الانترنت الارضي وي

تتيح الشركة المصرية للاتصالات 6 باقات بسعات تحميل وأسعار متنوعة لنظام الانترنت الارضي "وي سبيس" والذي تصل سرعة الإنترنت فيه لـ 30 ميجابت.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات باقات تبدأ من 160 جنيه وحتى 1050 جنيه، وبسعات تحميل تبدأ من 140 جيجابايت وحتى 1 تيرابايت.

وجاءت باقات وي سبيس كالتالي:

وي سبيس 140: تمنح المستخدمين سعة تحميل 140 جيجابايت مقابل 160 جنيه شهرياً.

وي سبيس 200: تتيح للمشتركين سعة تحميل 200 جيجابايت مقابل 225 جنيه شهرياً.

وي سبيس 250: تبلغ سعة تحميل الباقة 250 جيجابايت مقابل 280 جنيه شهرياً.

وي سبيس 400: تمنح هذه الباقة 400 جيجابايت للمستخدمين مقابل سداد 440 جنيه شهرياً.

وي سبيس 600: تتيح 600 جيجابايت سعة تحميل مقابل 650 جنيه شهرياً.

وي سبيس 1 تيرا: هي الباقة الأكبر من حيث سعة التحميل وتبلغ سعتها 1 تيرابايت مقابل 1050 جنيه شهرياً.

باقات الانترنت الارضي فودافون

تتيح شركة فودافون 4 باقات إنترنت أرضي بسعات تحميل مختلفة بسرعات تصل حتى 30 ميجابت في الثانية، وبأسعار تبدأ من 160 جنيه وحتى 650 جنيه، والتي جاءت كالتالي:

فودافون 140: قيمة الاشتراك الشهري لهذه الباقة 160 جنيه مقابل سعة تحميل تبلغ 140 جيجابايت.

فودافون 200: تمنح المستخدمين سعة تحميل تصل لـ 200 جيجابايت مقابل 225 جنيه شهرياً.

فودافون 300: تتيح للمشتركين سعة تحميل 300 جيجابايت مقابل 330 جنيه شهرياً.

فودافون 600: تبلغ سعة التحميل لهذه الباقة 600 جيجابايت مقابل 650 جنيه شهرياً.

باقات الانترنت الارضي اورنج

تتيح شركة أورنج 6 باقات الانترنت الأرضي بسعات تحميل متنوعة وبسرعات تصل حتى 30 ميجابت في الثانية، وتتراوح أسعار باقات اورنج بين 160 و800 جنيه، وبسعات تحميل تتراوح بين 140 جيجابايت وحتى 750 جيجابايت.

وجاءت باقات اورنج للانترنت الأرضي كالتالي:

اورنج 160: تبلغ قيمة الاشتراك الشهري للباقة 160 جنيه مقابل سعة تحميل 140 جيجابايت.

اورنج 225: تتيح هذه الباقة للمشتركين سعة تحميل تصل لـ 200 جيجابايت مقابل 225 جنيه شهرياً.

اورنج 280: تمنح المستخدمين سعة تحميل تصل لـ 250 جيجابايت مقابل 280 جنيه شهرياً.

اورنج 325: تبلغ سعة تحميل الباقة 300 جيجابايت مقابل 325 جنيه شهرياً.

اورنج 525: تتيح هذه الباقة للمستخدمين سعة تحميل 500 جيجابايت مقابل 525 جنيه شهرياً.

اورنج 800: تصل سعة التحميل لهذه الباقة 750 جيجابايت مقابل 800 جنيه شهرياً.

باقات الانترنت الأرضي اتصالات

تتيح شركة اتصالات مصر e& باقات إنترنت منزلي متنوعة تصل لـ 4 باقات بسعات تحميل متنوعة تبدأ من 140 جيجابايت وحتى 600 جيجابايت بأسعار تتراوح بين 160 جنيه وحتى 650 جنيه شهرياً.

باقة 160: تمنح هذه الباقة المستخدمين سعة تحميل 140 جيجابايت بسعر 160 جنيه شهرياً.

باقة 225: تتيح هذه الباقة للمشتركين سعة تحميل 200 جيجابايت مقابل 225 جنيه شهرياً.

باقة 330: تبلغ سعة التحميل لهذه الباقة 300 جيجابايت بسعر 330 جنيه شهرياً.

باقة 650: تصل سعة التحميل الشهرية لهذه الباقة 600 جيجابايت بإشتراك شهري 650 جنيه.